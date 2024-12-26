Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:55

«Детройт» уволил Лалонда и назначил главным тренером Маклеллана

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Детройт» объявил о назначении Тодда Маклеллана главным тренером команды.

На данной должности он сменит Дерека Лалонда, работавшего в клубе с лета 2022 года.

Последним местом работы Маклеллана стал «Лос-Анджелес», где он работал с апреля 2019 до февраля 2024 года. Под его руководством «Кингз» дважды вылетели в 1-м раунде плей-офф и еще 2 раза не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.

После 34 матчей регулярного чемпионта «Детройт» занимает предпоследнее, 15-е место в Западной конференции, набрав 30 очков.

Источник: The Hockey News
7
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Тодд Маклеллан
Читайте также
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя