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НХЛ

Сегодня, 22:35

Три очка Ларкина принесли «Детройту» победу нал «Ванкувером»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Детройт» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Нападающий «Ред Уингз» Дилан Ларкин набрал в этой встрече 3 (2+1) очка.

В составе «Ванкувера» сыграли два российских нападающих — Василий Подколзин и Андрей Кузьменко. Первый провел на льду чуть более 13 минут, второй — чуть более 10.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Ларкин — 17 (Зайдер, Чиаро), 1:08 — 1:0. Берггрен — 9 (Чиаро, Зайдер), 2:35 — 2:0. Бовилье — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 22:02 — 2:1. Ларкин — 18 (бол., Фаббри, Перрон), 33:17 — 3:1. Гронек — 8 (Мяяття, Расмуссен), 42:26 — 4:1. Берггрен — 10 (бол., Бертуцци, Ларкин), 49:05 — 5:1. Петтерссон — 26 (Бовилье), 50:25 — 5:2.

Нереализованный буллит: Хьюз (Ванкувер), 41:38 (Вратарь).

Вратари: Хуссо — Мартин.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (10+8+7) — 35 (7+13+15).

Наши: — - Кузьменко (10.35/0/0), Подколзин (13.04/2/-1).

11 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

Дилан Ларкин
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
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