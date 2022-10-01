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НХЛ

Сегодня, 05:08

Голевая передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

«Вашингтон» выиграл у «Детройта» (2:0) в матче предсезонного матча НХЛ. Игра прошла на льду «Литл Сесарс Арены» в Детройте.

В составе «Кэпиталз» голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Он сыграл 17 минут 53 секунды, отметившись одним броском и одним силовым приемом. Его соотечественник и одноклубник Александр Овечкин за 18 минут игрового времени сделал 4 броска по воротам соперника.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Вашингтон» в стартовом матче сыграет с «Бостоном» (13 октября), а «Детройт» встретится с «Монреалем» (15 октября).

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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