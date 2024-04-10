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Сегодня, 04:36

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 апреля. Детройт — Вашингтон — 1:2.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на выезде выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Кэпиталз» прервали свою неудачную серию из 6 поражений.

Российский нападающий Александр Овечкин стал автором победного гола. Теперь у него 63 (30+33) очка в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 85 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 84 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Строум — 27 (Фехервари), 37:47 — 0:1. Овечкин — 30 (Оши), 39:52 — 0:2. Кейн — 20 (Перрон, Раймонд), 59:58 — 1:2.

Вратари: Лайон (56:39 — 59:13, 59:22) — Линдгрен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 43 (17+10+16) — 23 (8+8+7).

Наши: — - Алексеев (15.08/1/0), Овечкин (15.11/2/+1).

10 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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