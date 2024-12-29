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Сегодня, 23:10

«Детройт» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Детройт» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Детройт» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на понедельник, 30 декабря. Матч пройдет на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США) и начнется в 1.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за североамериканской лигой в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Детройт» — «Вашингтон» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Детройт» набрал 30 очков в 35 матчах, в предыдущей игре команда Владимира Тарасенко уступила «Торонто» (2:5). У «Вашингтона» — 35 матчей и 50 очков, в воскресенье «Кэпиталз» обыграл «Торонто» (5:2). В этой игре на льду впервые после травмы появился российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин, который провел на площадке около 15 минут и отметился голом.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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