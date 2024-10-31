«Виннипег» переиграл «Детройт»

«Виннипег» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

У «Джетс» дубль оформил Нил Пионк, а также по одной шайбе забросили Колин Миллер, Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер и Габриэль Виларди. У «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт и Дилан Ларкин.

«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Виннипег» — 2:6 (0:3, 2:0, 0:3)

Голы: Виларди — 3 (Коннор, Стэнли), 2:48 — 0:1. Пионк — 2 (Шайфли, Коннор), 4:02 — 0:2. Коннор — 9 (Виларди), 15:44 — 0:3. Ларкин — 5 (бол., Раймонд, Зайдер), 28:13 — 1:3. Дебринкэт — 5 (бол., Раймонд, Зайдер), 37:40 — 2:3. Нидеррайтер — 5, 40:10 — 2:4. Пионк — 3 (бол., Иафалло, Наместников), 47:19 — 2:5. Миллер — 2 (Лаури), 50:25 — 2:6.

Вратари: Лайон — Хеллибак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (7+8+6) — 29 (7+12+10).

Наши: — - Наместников (14.14/0/0).

31 октября. Детройт. Little Caesars Arena.