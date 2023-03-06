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Сегодня, 17:46

Детский тренер Кучерова: «Тампа» попала в какую-то непонятную яму. Собираюсь позвонить Никите и узнать, что к чему»

Алина Савинова
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Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, высказался об игре команды в текущем сезоне НХЛ.

«Команда попала в какую-то непонятную яму. Мне трудно сказать, потому что я нахожусь далеко. Давно с Никитой не разговаривал, собираюсь ему позвонить и узнать, что к чему и почему. Самому интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.

Также он оценил игру Кучерова в этом сезоне.

«Были неплохие отрезки, но сейчас неудачный, как и у всей «Тампы». Один ты не можешь играть, хоккей — это командный вид спорта. Здесь много разных нюансов. Надеюсь, что в «Тампе» смогут выправить ситуацию», — добавил тренер.

В текущем сезоне Кучеров сыграл в 63 играх за «Тампу» и набрал 88 (23+65) очков. Его команда располагается на 5-й строчке с 79 очками за 63 матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/detskij-trener-kucherova-tampa-popala-v-kakuyu-to-neponyatnuyu-yamu-sobirayus-nikite-pozvonit/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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