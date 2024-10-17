Детский тренер Малкина рассказал, как хоккеисту начали платить стипендию с 13 лет после увольнения отца и болезни матери

Сергей Витьман, детский тренер нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказал, как будущей звезде в 13 лет стали платить стипендию от Магнитогорского металлургического комбината.

— Женя с отцом рассказывали историю, как в его 13 лет вы пробили ему стипендию на заводе, и семье это очень помогло.

— Не люблю это слово — «пробил». Такое впечатление, будто я всю жизнь ходил и пробивал кому-то деньги. А я просто работал с ними! Мы с коллегами в то время убедили руководство школы и клуба в необходимости помогать юным хоккеистам питанием и поощрять стипендией.

Меня пригласили в школу «Металлурга» в 1991 году. На моих глазах разваливался Советский Союз, мы с 76-м годом тогда в Австрию поехали — и прямо видели, как в Шереметьево эти нолики добавлялись к ценам, они росли стремительно. Начались суровые девяностые, когда сегодня «Жигули» стоили 4 тысячи, а через неделю — 50 тысяч. И тут папа Жени увольняется с предприятия, а мама серьезно заболевает. В том числе в связи с этим, конечно, и стипендия. Отец не работает, мать в тот момент неходячая...

— Стипендия Малкину составляла, если правильно понимаю, 13 тысяч рублей. Большего нельзя было добиться?

— Это отдельная история. Был у нас в Магнитке хоккеист Дмитрий Пестунов, в сборной 1985 года играл. Ему делают стипендию 30 тысяч — при курсе доллара 28. Больше тысячи долларов. А Женьке — 13 тысяч. Подхожу к Величкину: «Геннадий Иванович, слушай, я понять не могу, как вы вообще смотрите на хоккеистов? Пестунову даете 30, а пацану, который потенциально будет олицетворением вашего всего, — 13». Но услышан не был.

У Геннадия Ивановича уже все внимание к 87-му году рождения было приковано. Почему? Потому что мой товарищ Мишка Калашников, игравший когда-то в «Тракторе», собрал в Магнитке по тому году такую компанию, которая всем командам по 20 шайб забивала, Москву «порвала». И весь ракурс у Величкина уже там был.

— Кроме 13 тысяч, еще же бесплатные обеды были, о которых Малкин тоже рассказывал.

— Завтраки, обеды и ужины. И многие не ходили, то есть еда пропадала. Но не Женя. Он этим дорожил.

— Сколько в той вашей команде ребят на стипендиях были?

— У пяти-семи человек. Жене платили 13 тысяч, кому-то семь, кому-то пять.

— Малкин говорил, что, мол, вы молодец, могли бы и себе все деньги забрать.

— Думаю, это все отцовские рассуждения. Как я их мог себе забрать? Женька шел и получал стипендию в кассе. Это же официальная бухгалтерская отчетность.

— Мама-то быстро поправилась?

— Там все очень серьезно было. В Челябинске у меня были связи на уровне зама главы МЧС, он проконсультировался, врачи готовы были взять ее на операцию, но попросили передать родителям Малкина, что исход может быть любой. Вплоть до летального. И спросить, готовы ли они при таких обстоятельствах к операции. Отец сказал: «Готовы». Помню даже такую деталь. Спрашиваю Володю, есть ли кому везти Наташу в больницу или договариваться, чтобы ее забрали. Он отвечает: «Не надо, мой брат отвезет». К счастью, все прошло благополучно, она выздоровела. Причем я узнал об этом случайно.

— То есть?

— Я уже рассказывал о финале в Ярославле, когда мы заняли второе место, проиграли только местным. С Жениным папой сидим в гостинице, разговариваем, пивка выпили. Спрашиваю: «Вов, как Наталья, когда из больницы выходит?» — «А она давно ходит уже». Я аж подскакиваю — почему раньше не сказал?! Тоже ведь переживаю. И кто вообще об операции договаривался? Когда своими глазами перед выпускным увидел, как Наталья своими ногами в школу к Женьке идет — отпустило

В текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 октября он забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ.

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