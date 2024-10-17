Детский тренер Малкина рассказал, как на хоккеиста кричали матом в юном возрасте: «Пришлось сказать: «Дуло залепи и больше не подходи»

Сергей Витьман, детский тренер нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» поделился несколькими шокирующими историями из подросткового возраста своего ученика.

17 октября Малкин стал вторым российским хоккеистом после Александра Овечкина, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

— У нас в магнитогорской команде был защитник Артем Носов, он и в юниорской сборной играл на чемпионате мира 2003 года в Ярославле под руководством Владимира Крючкова, когда Россия должна были выигрывать, но взяла лишь бронзу. 17-летний Саша Овечкин там 13 очков набрал в шести матчах, 16-летний Малкин — девять.

У Артема природная фактура — дай боже. Атлет! А Женька на его фоне был такой худощавый. Он уже потом вымахал. Когда я Носова во вторую команду «Металлурга» порекомендовал — его быстро взяли. А потом подхожу к тренерам и говорю: «Парни, возьмите Малкина, не пожалеете!» Они знаете, что мне ответили?

— Что?

— «Да иди ты на ... со своим Малкиным!»

— Да ладно! Кто это был?

— Юрий Исаев, царствие ему небесное. И Анатолий Махинько, он жив. Я просто опух, когда это услышал! Они отмахнулись: «У нас игра на выезде с Омском, ... что ты к нам пристал?!» А потом эти же тренеры заявляли, что всю жизнь за Малкиным наблюдали, на матчи его ходили.

Я же работал с ним каждый день и видел, как играли люди во второй команде и каков его потенциал. Даже если он на тот момент был худенький, а другие — «фактуристые», у него был характер, он координированный, держал борьбу, без сомнений шел в отбор, столкновения.

Еще, помню, играли в Ярославле финал 2002 года перед выпускным и заняли второе место. У Женька такой прогресс пошел! И вот там произошел еще один инцидент с тем же Исаевым, который туда от второй команды «Металлурга» поехал «смотрящим». Счет 3:1 в нашу пользу, поехали в контратаку. Женя берет одной рукой клюшку и подбирает шайбу от борта. Двое его партнеров уже под синей линией. Думаю про себя: сейчас отдаст пас вперед — и 4:1.

— И тут, чувствую, что-то пошло не так.

— Шайба уходит с крюка, идет атака в обратную сторону — и соперники с ходу забивают. Женек садится на скамейку, все понимает, голову повесил — и тут Исаев, который с командой не работал, подлетает к нему: «Слышь ты, ...» — и как пошел матом! Мне пришлось к нему подойти и на чистом русском языке объяснить: «Слышь, ты, дуло залепи и больше к этому человеку не подходи».

— Да-а, не все было так просто и триумфально, как может показаться.

— Многие только языками чешут. Когда человек чего-то добивается, у него, как у победы, сразу оказывается много отцов. Возьмем еще Владимира Плющева. Он одно время тренировал сборную 1986 года рождения, у него там сын играл. Пересекаюсь с ним как-то в Уфе и спрашиваю: «Владимир Анатольевич, что про Женьку скажешь?» Ответ был расплывчатый: «Да ты знаешь, что-то есть, чего-то нет».

Я-то понимаю, что никакой эксперт никогда сразу не увидит всего. С ним надо было немножко побыть на льду, поработать, увидеть, как он решения принимает. Тогда все будет понятно. Хотя и со статистикой у него всегда было в порядке — никогда не опускался ниже полутора очков за игру.

В текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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