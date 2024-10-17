Детский тренер Малкина: «У Марио Лемье и близко нет понтов некоторых наших сегодняшних «великих»

Сергей Витьман, детский тренер нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в интервью «СЭ» рассказал о встрече с владельцем «Пингвинз», великим в прошлом форвардом Марио Лемье.

— Склоняюсь к тому, что он (Малкин) принял правильное решение, никуда из «Питтсбурга» не уйдя. Когда ты вечно гуляешь по клубам, — это, считаю, бьет по развитию. Спортивная организация — это коллектив. Каждая смена коллектива — стресс, приходится заново привыкать и к людям, и к требованиям тренера, к партнерам и городу.

Я два раза был у Жени в Питтсбурге. В клубе на самом деле семейная обстановка. Поразился и ей, и тому, до какой степени город хоккеем живет. И как просто ведут себя великие люди. Вот для меня Марио Лемье — это человек... Даже не знаю откуда.

— Из космоса.

— Да. А когда я, детский тренер Жени Малкина, приехал, он ко мне вышел, и мы поздоровались, пообщались. Лемье всем своим видом давал понять, что он такой же, как я. Абсолютно не чувствовал у него понтов некоторых наших сегодняшних «великих».

А по-настоящему великие молчат. Я всегда уважал того же Бориса Майорова за его мнение без оглядки на чью-то влиятельность и авторитет. Борис Александрович всегда был кремень — а теперь и он в этом хору славословящих.

В текущем сезоне в активе 38-летнего Малкина 11 (2+9) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 октября он забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ.

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