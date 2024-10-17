Детский тренер Малкина: «Мама рассказывала, что Женя, подписав новый контракт с Магниткой, закрылся в комнате и заплакал»

Сергей Витьман, детский тренер нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказал новые детали скандальной в свое время истории с переподписанием игроком контракта с «Магниткой» в 2006 году, вскоре чего Малкин из Хельсинки убежал в Питтсбург.

— Для меня одна из самых поразительных историй, которые услышал от Малкина, — о том, что, когда он убежал из Хельсинки в Питтсбург, маму он предупредил, а папу — нет. Боялся, что тот расскажет Величкину.

— Помню, как мы сидели у Малкиных, когда Жене 20 лет исполнилось (тот день рождения был 31 июля 2006 года, — Прим. И.Р.). Это был как раз накануне того, как его заставили подписать с «Металлургом» новый контракт. И я тогда сказал ему: «Жень, вообще-то я считаю, что тебе надо отсюда валить». Что он в итоге и сделал — не советуясь со мной, но получив, можно сказать, мое благословение.

— А он во время вашего диалога сказал: «Да, я тоже хочу»? Потому что подписание нового контракта с «Магниткой» тогда стало для всех неожиданностью.

— Там прессинг шел до трех часов ночи, когда Величкин с Купером (спортивным директором Олегом Куприяновым, — Прим. И.Р.) к ним приезжали. Для меня это была просто дикость, когда мать рассказывала, как это происходило. Обойдусь без подробностей, потому что меня там не было. Но точно помню слова мамы, что, подписав все-таки тот контракт, он закрылся в комнате и заплакал.

Мы же только думаем, что живем в современном мире. А на самом деле в такие моменты понимаешь, что в феодальном строе. И неважно, 1990-е годы на дворе или 2020-е. Все одинаково. А у папы с Величкиным отношения действительно очень близкие, и я имел возможность это наблюдать. Так что, думаю, Женя поступил дальновидно.

— Малкин с Рашниковым помирились в 2009 году, когда Джино привез в Магнитогорск свежевыигранный Кубок Стэнли.

— В свое время была очень популярна цитата Ленина, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Если в городе есть хозяин, то, кем бы ты ни был, если приезжаешь — должен хозяина посетить. Либо ты туда вообще не приезжаешь. Потому, думаю, так все и сложилось. Плюс у него там родители живут, а может, после окончания карьеры он в Магнитогорск инвестировать будет.

В текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 октября он забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ.

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