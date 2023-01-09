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НХЛ

Сегодня, 11:47

Детский тренер Марченко признался, что его не удивил старт игрока в НХЛ

Виктория Кравченко
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Детский тренер форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко Олег Таубер рассказал, удивил ли его старт российского форварда в НХЛ.

«Скорее нет, чем да. Когда он играл в ВХЛ, я общался со многими скаутами НХЛ, которые говорили, что он должен заиграть, у него были все данные для этого. Сейчас ему в «Коламбусе» дают время играть, чтобы раскрыть его потенциал. Это не может не радовать. Мне нравится его игра сейчас, он игрок, который может и забить, и отдать», — цитирует Таубера Sport24.

В 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ 22-летний россиянин забросил 8 шайб. В прошлом сезоне он играл в составе питерского СКА.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-09-skoreye-net-chem-da-detskiy-trener-marchenko-rasskazal-udivilli-yego-start-kirilla-v-nkhl
Кирилл Марченко
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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