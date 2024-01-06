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НХЛ

Сегодня, 10:24

Дэйли рассказал о переговорах между НХЛ и ИИХФ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что конкретного обсуждения по организации олимпийского хоккейного турнира с участием игроков НХЛ, а также по поводу участия в нем команд России и Белоруссии не было.

«Переговоры продолжаются. Конкретного обсуждения относительно того, какие страны будут или должны иметь право на участие, не было», — цитирует Дэйли ТАСС.

В пятницу Тардиф заявил, что вопрос допуска российских и белорусских сборных до международных соревнований будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который сказал, что допуск России и Белоруссии зависит от возможности безопасной организации соревнований.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе.

Билл Дэйли
Люк Тардиф
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