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11 апреля, 05:22

Макилрат — о рекорде Овечкина: «Это просто невероятно, что я до сих пор это не осознал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вашингтона» Дилан Макилрат обратился к одноклубнику Александру Овечкину, который установил снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ. Во время игры с «Каролиной» в социальных сетях «Кэпиталз» было обпубликовано видео с обращениями игроков к капитану команды.

«Это просто невероятно, что я до сих пор еще не осознал это. Какое невероятное достижение. Я так горжусь тобой, так счастлив за тебя и твою семью и просто потрясающе быть с тобой на этом пути. Поздравляю», — сказал Макилрат.

Брайан Маклеллан и&nbsp;Александр Овечкин.Овечкину подарили скульптуру и золотую клюшку! В Вашингтоне прошла церемония в честь великого рекорда

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в ворота «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У 39-летнего россиянина сейчас 895 заброшенных шайб в регулярках за карьеру.

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Александр Овечкин
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