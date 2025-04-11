Билан о рекорде Овечкина: «Еще один культурный код, еще одна скрепа»

Российский певец Дима Билан в разговоре с «СЭ» прокомментировал снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко. Мы с ним пересекались. Помню 2008 год, когда пересеклись все плоскости: хоккей, футбол, Евровидение. Все замиксовалось — спорт и музыка. Тогда и начались коллаборации спорта с музыкой», — сказал Билан «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.