Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:12

Дин Эвасон назначен на должность главного тренера «Коламбуса»

Telegram Дзен

Канадец Дин Эвасон стал главным тренером «Коламбуса», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

59-летний специалист подписал с «Блю Джекетс» долгосрочный контракт.

С 2019 по 2024 год Эвасон возглавлял «Миннесоту», с которой трижды выходил в плей-офф НХЛ, однако не пробивался дальше первого раунда.

По итогам прошлого сезона «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команды выступают российские игроки Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Иван Проворов и Даниил Тарасов.

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Гимнаст Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на Олимпиаде-2024
Джонни Депп встречается с русской моделью Юлией Власовой
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Панарин считает, что Мичков способен заиграть в НХЛ