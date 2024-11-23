«Динамо» готово предоставить Овечкину всю имеющуюся клубную инфраструктуру для восстановления

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что московский клуб готов содействовать форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в восстановлении после травмы.

«Очень жаль, что Александр пропустит так много. Он набрал сумасшедший темп, поэтому то, что выбыл на месяц-полтора, печально как для болельщиков, так и для всех нас. Мы действительно обсуждали, что если Овечкин на время реабилитации захочет приехать в Россию, сменить обстановку, мы предоставим ему всю имеющуюся клубную инфраструктуру. А Валерий Конов, светило медицины, окажет всяческое содействие в восстановлении.

Мы всегда рады видеть здесь Александра, он часть коллектива. Мы постоянно на связи, общаемся, дружим. Так что если будет такая необходимость, будем содействовать. После получения травмы мы общались, Александр был настроен оптимистично, говорил, что вернется на лед через неделю-полторы. После официального диагноза еще не говорили — разница во времени все-таки. Но, конечно, он наверняка расстроен. Сезон ведь так шикарно складывался», — цитирует «ВсеПроСпорт» Сопина.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.