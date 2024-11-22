Минское и московское «Динамо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Динамо» Минск и «Динамо» Москва встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра будет проходить на «Минск Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». В Белоруссии хоккей транслирует канал «Беларусь 5».

С ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Динамо» Москва можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В сентябре москвичи обыграли минчан со счетом 6:3. В регулярном чемпионате КХЛ команды провели по 28 матчей, московские динамовцы набрали 37 очков, а минские — 32.

В предыдущей игре сезона минчане победили «Авангард» (5:2), а москвичи обыграли «Сибирь» (4:2).