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Сегодня, 18:00

«Динамо» Минск — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

Минское и московское «Динамо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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«Динамо» Минск и «Динамо» Москва встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра будет проходить на «Минск Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». В Белоруссии хоккей транслирует канал «Беларусь 5».

С ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Динамо» Москва можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В сентябре москвичи обыграли минчан со счетом 6:3. В регулярном чемпионате КХЛ команды провели по 28 матчей, московские динамовцы набрали 37 очков, а минские — 32.

В предыдущей игре сезона минчане победили «Авангард» (5:2), а москвичи обыграли «Сибирь» (4:2).

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)

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