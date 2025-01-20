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Сегодня, 12:31

«Динамо» опубликовало видео с Овечкиным и Трампом

Камила Абдурахманова
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Футбольный клуб «Динамо» опубликовал видео с моментом гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском матче против «Амкала».

В видео также есть момент с митинга президента США Дональда Трампа, где глава страны отметил Овечкина.

«Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — приводит слова Трампа ТАСС.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

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Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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