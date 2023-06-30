Директор «Монреаля» объяснил, почему клуб не задрафтовал Мичкова

Сегодня, 07:43
Директор «Монреаля» по развитию игроков Мартин Лапойнт объяснил, почему клуб не выбрал на драфте российского нападающего Матвея Мичкова.
«Канадиенс» под общим пятым номером взяли австрийского защитника Давида Райнбахера, а 18-летний россиянин достался «Филадельфии», которая выбирала седьмой.
«Наверняка болельщикам понравился бы «сексуальный пик», парень, который забивает голы. Мы не сомневаемся в таланте Мичкова, он очень талантлив, конкурентоспособен, хорошо работает на льду. Но также, было так много неизвестных, три года ожидания, поэтому мы склонились к Райнбахеру. Дэвид для нас был очень важным игроком, он отвечает всем качествам, которые защитник может дать команде, он укрепит нашу оборону. Он был в поле нашего зрения в течение очень долгого времени. С самого начала он был очень высоко в нашем списке. Нет ни одного скаута, который пошел бы против этого решения. Все скауты были единодушны», — сказал Лапойнт в эфире TVA Sports.