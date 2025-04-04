4 апреля, 15:15
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» охарактеризовал лучшего игрока мирового хоккея.
— В чем, на ваш взгляд, главный феномен Овечкина? — вопрос Биволу.
— Безусловно, это один из лучших спортсменов России, наверное, за всю историю. И таким его делает то, что он очень долго и стабильно держится на позиции игрока номер один в мире. Не так сложно добиться чего-то однажды и сразу же уйти в забвение. Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго и навсегда остаться в памяти болельщиков. Тем самым ты становишься великим, как Овечкин — Александр уже много лет находится в числе лучших хоккеистов мира. Что, конечно, делает его одним из лучших спортсменов не только России, но и всей планеты.
Юлия Саутина
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).