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4 апреля, 15:15

Дмитрий Бивол: «Овечкин — один из лучших спортсменов не только России, но и всей планеты»

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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» охарактеризовал лучшего игрока мирового хоккея.

— В чем, на ваш взгляд, главный феномен Овечкина? — вопрос Биволу.

— Безусловно, это один из лучших спортсменов России, наверное, за всю историю. И таким его делает то, что он очень долго и стабильно держится на позиции игрока номер один в мире. Не так сложно добиться чего-то однажды и сразу же уйти в забвение. Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго и навсегда остаться в памяти болельщиков. Тем самым ты становишься великим, как Овечкин — Александр уже много лет находится в числе лучших хоккеистов мира. Что, конечно, делает его одним из лучших спортсменов не только России, но и всей планеты.

Мухаммед Али, Александр Овечкин и&nbsp;Дмитрий Бивол.«Овечкин рядом с Мухаммедом Али». Интервью Бивола о Великой погоне и трилогии с Бетербиевым

Юлия Саутина

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Александр Овечкин
Дмитрий Бивол
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