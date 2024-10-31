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Сегодня, 07:53

Бучельников: «Старт у Колосова получился довольно разгромный, но ничего страшного»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников прокомментировал дебют белорусского голкипера Алексея Колосова за «Филадельфию» в НХЛ.

«Все могут допускать ошибки. Во всяком случае, ему дали шанс. Да, они проиграли — старт довольно разгромный, но ничего страшного. Там есть еще Матвей Мичков, который хорошо выступает, я за ним больше слежу», — цитирует Leglabet Бучельникова.

В понедельник, 28 октября, Колосов стал первым белорусским вратарем в истории НХЛ. Он отразил 20 из 24 бросков соперника в матче против «Монреаля» (3:4).

Вратарь &laquo;Филадельфии&raquo; Алексей Колосов в&nbsp;матче против &laquo;Монреаля&raquo;. В НХЛ впервые сыграл белорусский вратарь! Все межсезонье он саботировал поездку в «Филадельфию»
Источник: Legalbet
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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