Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:42

Булыкин: «Молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Атланты Юнайтед» над «Интер Майами» (2-1 в серии) в плей-офф МЛС и два гола российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Сент-Луисом» (8:1).

«Я скажу, что молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю. Второй так вообще выбил Месси из плей-офф, что очень серьезно. Приятные новости, учитывая, что его брали как звезду и как лидера в США, Алексей показал, что уже может на это претендовать и обыграли команду с самим Лионелем Месси», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

В ночь на 10 ноября «Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» и вышла в 1/4 финала плей-офф МЛС, а Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 31 шайбы.

Бартош Слиш и&nbsp;Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атланта&raquo; (2:3). Команда Миранчука шокировала Месси. Великий аргентинец — без титула в МЛС, а «Атланта» идет дальше

Источник: Vprognoze.ru
Александр Овечкин
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
Хоккей
НХЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Биография Деонтея Уайлдера: жизнь и карьера короля эпатажа и трештока
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Сегодня
Вчера
Неделя