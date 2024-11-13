Губерниев: «Если не в в этом сезоне, то в следующем Овечкин точно побьет рекорд Гретцки»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал старт «Вашингтона» и Александра Овечкина в сезоне-2024/25 в НХЛ.

«В НХЛ в принципе можно ожидать чего угодно. Там система драфта и сбалансированность лиги такая, чтобы до высот в Кубке Стэнли могут дойти не то, чтобы середняки, но команды, которые поначалу звезд с неба не хватали. Овечкин в ситуации без травм еще три сезона будет играть в топе с таким здоровьем и феноменальным генетическом потенциалом. Если не в в этом сезоне, то в следующем он точно побьет рекорд Гретцки. Буду трижды рад ошибиться, если он все-таки сделает это в нынешнем чемпионате. А так я вообще ничему не удивляюсь применительно к спорту», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

39-летний Овечкин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.