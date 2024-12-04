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Губерниев: «У Овечкина регенерация тканей совсем как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на лед.

«Есть такое выражение — зажило как на собаке. В этом случае я сразу хочу оговориться, что я имею ввиду исключительно процессы выздоровления Александра. Это значит, что у него регенерация тканей совсем как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Александр Овечкин. Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
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