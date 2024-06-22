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Сегодня, 12:01

Губерниев — о финальной серии НХЛ: «Это будет величайший финал»

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (3-3).

«Это величайший финал, роскошный финал столетия. Встретились две команды, представляющие разные хоккейные страны и регионы. Не стоит говорить о провале «Флориды», потому что все решится в седьмом матче. Хоккейный мир долго ждал такого финала. Половина земного шара ждет камбека «Эдмонтона», потому что это будет величайшая победа со времен Уэйна Гретцки. Если проиграет «Флорида», то это будет величайшее поражение за всю не самую большую историю команды. Здесь как раз должно проявиться настоящее величие Бобровского. Величие Третьяка в том, что он тащил в главных матчах, когда весь мир на него смотрел, поэтому он такой же величайший, как и Яшин», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также объяснил, в чем заключается величие спортсмена.

«Величие большого спортсмена заключается в том, что люди могут проигрывать, показывать себя с не лучшей стороны в каких-то менее значимых матчах турнирах, но, когда на тебя смотрит весь мир ты должен играть лучше всех. Поэтому люди и становятся олимпийскими чемпионами в разных видах спорта. Я по-прежнему верю в Бобровского, это будет величайший финал и пусть в нем победит сильнейший», — добавил Губерниев.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.

Константин Передерий

Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Дмитрий Губерниев
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