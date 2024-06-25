Губерниев — о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Наши ребята — заметные планеты в галактике НХЛ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерз» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1 (4-3).

«Я очень рад за наших парней. Все трое, конечно, огромные молодцы. Отдельно я рад за Бобровского, которого знаю много лет. Он лучший вратарь мира. У него удивительная карьера — ярчайшая, со своими взлетами и падениями. Куликов прекрасный матч провел, Тарасенко молодец. То есть наши ребята — заметные планеты в галактике НХЛ. Спортсмены представляют Россию, весь мир об этом знает, и что тут может быть лучше? Поэтому они герои спорта, и я очень за них рад», — сказал Губерниев «СЭ».

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).

Денис Сафронов