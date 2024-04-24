Губерниев: «Бобровский этим спасением доказывает, что он один из лучших вратарей в истории мирового хоккея»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал спасение вратаря «Флориды» Сергея Бобровского во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ, 2-0).

«Сергей Бобровский этим спасением доказывает, что он по-прежнему один из лучших вратарей в истории мирового хоккея. Он суперзвезда, по-настоящему гениальный вратарь. Было время, когда его спортивную карьеру поспешили похоронить, когда что-то не клеилось. Он доказывает, что не просто молодец, а действительно один из лучших в мире. Я очень уважаю его, знаком с ним. На такое спасение, на безупречный выбор позиции способен только гениальный вратарь. Это рубрика «спиной чувствую». В истории хоккея этот сейв останется навсегда. Может быть, как легендарный взятый пенальти Львом Яшиным от Сандро Маццолы, если сравнивать с футболом. Хороший вратарь отличается тем, что, когда весь мировой взгляд прикован к нему, он играет настолько гениально, что это остается на десятилетия, если не на века. Очень горжусь, что знаком с Сергеем Бобровским», — сказал Губерниев «СЭ».

В концовке второго периода Бобровский в прыжке спиной к площадке отбил левой рукой бросок форварда «Тампы» Мэттью Дамбы.

35-летний вратарь в плей-офф НХЛ-2024 сыграл за «Флориду» 2 матча, в которых пропустил 4 гола. В среднем он отражал 90,5 процента бросков по воротам, его коэффициент надежности составил 1,95.