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13 апреля, 23:59

Губерниев высмеял Доминика Гашека: «Скоро станет рептилией и будет грызть лед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека.

Ранее канадец Уэйн Гретцки обрадовался, что его снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ побил Александр Овечкин, поскольку дедушка Гретцки был русским. В ответ Гашек заявил, что дедушка легендарного хоккеиста был наполовину белорусом и украинцем.

Уэйн Гретцки.«Мой дедушка был русским». Гретцки настолько счастлив за Овечкина, что вспомнил о корнях

«У меня ощущение, что у Гашека началась агония. Он превращается из человека разумного в человека умелого, то есть у него эволюция наоборот. Что взять с человека, который скоро станет рептилией и будет грызть лед», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Дедушка Гретцки Терентий в начале ХХ века эмигрировал вместе с супругой Анной и сыном Зиновием в Канаду из Гродненской губернии Российской империи (сейчас — территория Белоруссии). Позже его жена с детьми вернулась на родину, а сам Терентий остался в Канаде зарабатывать деньги. Там он впоследствии создал новую семью, в которой родился отец Уэйна Гретцки.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
Дмитрий Губерниев
Доминик Гашек
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