«Костяк нашей команды». Куликов — о рекорде Бобровского по скорости достижения 400 побед в НХЛ

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов прокомментировал игру своего одноклубника Сергея Бобровского в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:1).

По итогам встречи Бобровский первым из российских голкиперов добрался до отметки 400 побед в североамериканском чемпионате.

«Настоящий профессионал. Он костяк нашей команды. Мало кому удалось повторить то, что он сделал. Я не знаю, есть ли кто-нибудь с такой же реакцией, как у него. Невероятный вратарь», — приводит слова Куликова журналист Джемисон Олив в социальных сетях.

«Флорида» набрала 11 очков и расположилась на втором месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 11 баллами, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.