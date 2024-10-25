Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:06

«Костяк нашей команды». Куликов — о рекорде Бобровского по скорости достижения 400 побед в НХЛ

Telegram Дзен

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов прокомментировал игру своего одноклубника Сергея Бобровского в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:1).

По итогам встречи Бобровский первым из российских голкиперов добрался до отметки 400 побед в североамериканском чемпионате.

«Настоящий профессионал. Он костяк нашей команды. Мало кому удалось повторить то, что он сделал. Я не знаю, есть ли кто-нибудь с такой же реакцией, как у него. Невероятный вратарь», — приводит слова Куликова журналист Джемисон Олив в социальных сетях.

«Флорида» набрала 11 очков и расположилась на втором месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 11 баллами, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
Сегодня
Вчера
Неделя