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Сегодня, 14:10

Дмитрий Кузнецов рассказал, как в Детройте уважали российских хоккеистов «Ред Уингз»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Русская пятерка «Детройта»: Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал случай о том, как уважали в Детройте российских хоккеистов «Ред Уингз» 1990-х годов.

— Я болел за тот «Детройт». Когда с Бышовцем сборная дважды ездила на турне в Америку, два раза был на матчах «Ред Уингз». Они играли с «Нью-Джерси», когда Валера Зелепукин и еще много наших там играли. Больше десяти русских в двух командах! Мы жили у самой арены «Детройта», в кемпинге. После игры меня за кулисы провели, мы поболтали, они все поехали на выезд.

Дед, Вовка Константинов, которого я отлично знал по ЦСКА, говорит: «Сейчас за тобой приедет моя жена, у нее подруга гостит. Ты с кем живешь?» — «С Димкой Хариным в номере». — «Они заберут вас в ресторан. Побухайте там как следует!» — «Договорились!» Едем в ресторан, хорошо сидим. Жена Вовки говорит: «Я вас домой отвезу». — «Как ты поедешь, ты же выпила!» — «Не ссыте, все нормально». Садимся, едем. И вдруг сзади полиция сигналит — остановитесь, мол. Все, говорю, приехали.

Она останавливается, руки на руль, все как там полагается. Подходит коп. Она дает права, он читает — а там написано, что она жена Константинова. И он вдруг руку к козырьку: «Мы вас отвезем куда надо!» И вот я охренел уже окончательно. Она ведь пьяненькая! И они нас действительно сопровождают до кемпинга, едут впереди. Завезли, попрощались — и ее домой так же. Они там боги были, настоящие боги! Какой коп тебя в такой ситуации отпустит?! А тут — даже не самого хоккеиста, а жену.

Представляешь, какое там к ним было отношение, какой у них авторитет! В итоге они там все и выиграли. А потом с Вовкой вот такое произошло, причем в нанятом лимузине, когда за рулем был не он, не кто-то из своих, а посторонний человек... — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Дмитрий Кузнецов
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