Орлов рассказал о дружбе с Овечкиным: «Не только мы, но и наши жены дружат. Мы были соседями в Вашингтоне»

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал об их близкой дружбе с Александром Овечкиным и его семьей.

— Весной разговаривал с Настей, женой Овечкина, и она сказала о вашем обмене из «Вашингтона»: «Это был сложный момент для нас, потому что мы очень дружим, и их не хватает. Когда я приехала — они уже здесь были. Варя, жена Димы, — крестная нашего сына Сергея». То есть вы с Овечкиным не просто друзья, а родственники!

— Так и есть. В том числе и поэтому впервые в жизни переходить в другой клуб НХЛ после 12 лет в Вашингтоне было тяжело. Не только мы, но и наши жены дружат. Мы с Овечкиными были соседями в Вашингтоне, у нас дома были рядом. Но так сложилось. Самое главное, что мы по-прежнему дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.

— Каков Овечкин в общении семьями, за пределами льда? Что больше всего любит обсуждать, кроме хоккея?

— Пусть наши разговоры лучше остаются за нашим столом. Всегда приятно видеться. Есть о чем вспомнить — матчи, застолья, да много всего. У нас было много хороших моментов — и, уверен, будут еще!

Когда я только начинал в НХЛ, Саша говорил мне фразу, которую он, в свою очередь, слышал от ветеранов, когда сам пришел в лигу: «Время летит, и надо ценить каждый день». Теперь понимаю, насколько он был прав. Каждый год пролетает быстро, и надо стараться дорожить каждой минутой, которая у тебя здесь есть, и делать ее счастливой. У меня уже 14-й сезон в НХЛ, и хочу, чтобы их было как можно больше!