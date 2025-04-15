Орлов: «Раньше говорили «рекорд Гретцки», теперь — «рекорд Овечкина». Это дорогого стоит»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о том, какие эмоции испытал, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

— Где ты смотрел рекордный матч Овечкина и какие эмоции испытал в тот момент?

— У нас был выходной, поэтому смотрел дома на диване и, конечно, был очень рад за Сашу и его семью. Если бы он не забил «Айлендерс», возможно, это случилось бы в следующей игре с нами, хотя не думаю, что многие мои партнеры по команде этого хотели. Ха-ха! Но все равно даже в групповом чате у нас ребята писали: он молодец, что побил этот рекорд.

Саша сделал что-то нереальное. Это какое-то безумие. Раньше никто даже не мог подумать, что кто-то к нему приблизится. И теперь люди будут гадать уже о том, сможет кто-то когда-то добраться до рекорда Овечкина или нет. Раньше говорили «рекорд Гретцки», теперь будут — «рекорд Овечкина». Это дорогого стоит. Я рад, что играл с ним в одной команде. За него переживала вся страна, да и вообще весь мир, и не только хоккейный, — сказал «СЭ» Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894).

14 апреля 39-летний россиянин забил в игре «Коламбусом» (1:4). Теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.