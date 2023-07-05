Дмитрий Орлов: «Дай бог, чтобы Сергей Федоров оказался в НХЛ»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов выразил мнение о будущем появлении в НХЛ российских тренеров.

— Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Сергей Федоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почетно, — цитирует Орлова корреспондент «СЭ».

Сергей Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году, возглавив ЦСКА. В двух последних сезонах специалист выигрывал с армейцами Кубок Гагарина.

В статусе хоккеиста Федоров выступал в НХЛ с 1990 по 2009 год, он играл за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли.