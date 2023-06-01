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Сегодня, 08:30

Дмитрий Орлов не смог назвать точную причину поражения «Бостона» «Флориде

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист Дмитрий Орлов.
Дмитрий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о прошедшем плей-офф, в котором «Брюинз», выигравшие первое место в регулярке, уступили в первом раунде.

— Вы во Флориде. Команда из НХЛ вышла в финал, за главный титул поборется баскетбольный клуб. Говорили же, что на побережье трудно сосредоточиться на спорте. Постоянно солнце, океан, не до работы.

— Видимо, все изменилось. Теперь хорошая погода не является проблемой. Мне кажется, что все это надумано. Наоборот, хорошо же, когда постоянно хорошая погода, настроение отличное и работать гораздо комфортней.

— А как Бостон по погоде?

— Ветра. Особенно это чувствуется, когда постоянно летаешь. При посадке ощущаются особые погодные условия. Мы же, кстати, во время серии с «Флоридой» несколько часов в самолете просидели, так как Бостон не принимал. Может быть, это и сказалось на результате. Не главная причина, конечно.

— А главная?

— Да так трудно сказать, хоть прошло уже достаточно много времени. Команда-то реально сильная, побила несколько старых рекордов по набранным очкам, выиграла Президентский кубок. Но, может быть, это и сказалось в плей-офф. На втором этапе турнире особые матчи — это всем известный факт. Видимо, не смогли перестроиться. Плюс все постоянно говорят о том, что у победителя регулярного чемпионата не складывается в плей-офф. В подсознании это тоже засело.

— Лично вы сыграли здорово, это все отмечали.

— Делал то, что умел. Легко вливаться в сильную команду, но в плей-офф мы выступили неудачно.

— Были ли моменты, за которые вы себя укоряете?

— В седьмом матче шайба после моего броска попала в перекладину. Забей, может быть, все и изменилось.

— Ну какая это ошибка, чего вы наговариваете?

— Не было такого, чтобы я где-то сыграл совсем плохо, не сделал каких-то элементарных вещей. Но у нас командный вид спорта. Странно говорить, что я в порядке, но команда при этом проиграла. Так что моя вина есть, раз мы не прошли «Флориду».

«Флорида» победила «Бостон» (4:3 ОТ, 4-3) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Дмитрий Орлов обнимается с&nbsp;Евгением Кузнецовым и&nbsp;Александром Овечкиным. «Думаю, в «Вашингтоне» советовались с Овечкиным перед моим обменом». Интервью Дмитрия Орлова
Дмитрий Орлов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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