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НХЛ

Сегодня, 21:20

Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в НХЛ.

На минувшей неделе 31-летний россиянин провел за «Брюинз» 4 матча и набрал 9 (3+6) очков. Орлов перешел в «Бостон» в результате обмена из «Вашингтона», который состоялся 24 февраля.

Второй звездой недели стал форвард «Оттавы» Клод Жиру, у которого также 9 (3+6) очков при показателе полезности «+7».

Третья звезда недели — вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон. Швед провел два матча за «Уайлд», один из которых — на ноль. Голкипер отразил 70 бросков из 71 нанесенного по его воротам, установил личный рекорд по числу сейвов в одном матче НХЛ (39 в матче против «Айлендерс» — 2:1) и пропустил всего одну шайбу.

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