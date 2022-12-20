Дмитрий Орлов признан второй звездой матча с «Детройтом»

Сегодня, 06:07
«Вашингтон» обыграл «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Российский защитник Дмитрий Орлов признан второй звездой встречи. Он отличился голом в овертайме.
Первой звездой стал форвард победителей Ник Дауд, оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу. Третья звезда у защитника «Вашингтона» Эрика Густафссона, забросившего шайбу и сделавшего ассист.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 игре, команда потерпела пятое поражение кряду.