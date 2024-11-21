Дмитрий Орлов прокомментировал гонку Овечкина за рекордом Гретцки

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал гонку своего друга Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки.

— Недавно вы сделали дубль в ворота своей бывшей команды — «Вашингтона». Овечкин после игры поздравил с голами или соперник есть соперник, «свой не свой — на дороге не стой»?

— Пара фраз была во время игры, ха-ха! Но они останутся между нами. На самом деле он был рад за меня, как и я за него. Тем более сейчас он старается догнать и перегнать Гретцки, и мне также было с чем его поздравить. Например, когда он сделал 700-й пас в регулярных чемпионатах и стал, по-моему, всего шестым игроком в истории НХЛ с 700+700. И это показывает, что он не только снайпер, но и умеет прекрасно отдавать передачи. Саша — легенда этой лиги, всегда приятно смотреть за тем, как он играет.

— Поразились, что он в 39 лет с 15 голами в 18 матчах возглавил гонку за «Морис Ришар»? Как такое возможно?!

— Саша все умеет и показывает это уже 20 лет в лиге! Под любым прессингом он всегда уверен в своих силах — и даже когда что-то не получается, как в первой половине прошлого сезона, возвращается на свой уровень. Он всегда находил и находит в себе силы забивать голы, набирать очки и в нужное время вести команду за собой. Поэтому не удивлен. Он молодец.

— Ваш бывший главный тренер Барри Тротц думает, что Овечкин может обогнать Гретцки в этом сезоне, но последние десять голов дадутся ему особенно тяжело, поскольку соперники будут играть еще плотнее. Неужели такие вещи, как рекорд, раззадоривают и их?

— Возможно, да. Команды будут сильнее его опекать, понимая, что на Сашу будет больше пасов. В этих словах Барри есть логика.