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Сегодня, 11:19

Дмитрий Орлов прокомментировал возможное возвращение в «Вашингтон»

Виктория Кравченко
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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Защитник Дмитрий Орлов прокомментировал возможное возвращение в «Вашингтон». По ходу регулярного сезона-2022/23 игрок обороны перешел в «Бостон».

«Возможное возвращение в «Вашингтон»? Это тяжело, но, наверное, да, желание есть. Собираюсь поговорить со своим агентом, посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Орлова The Hockey News.

Он отметил, что пока не знает свой план на будущее, но заявил, что в ближайшее время ему необходимо будет принять решение.

В составе «мишек» 31-летний защитник набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в плей-офф. Его контракт истекает по окончании текущего сезона НХЛ.

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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