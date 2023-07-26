Экс-защитник «Бостона» Орлов — о Бержероне: «Очень талантливый и хороший человек в жизни»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов высказался о завершении карьеры форварда Патриса Бержерона. Россиянин выступал за «Бостон» в конце сезона-2022/23.

38-летний Бержерон во вторник объявил о завершении карьеры.

«Я был недолгое время с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он все равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если нужна была какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал», — сказал Орлов ТАСС.

Канадец всю карьеру выступал в составе «Брюинз», которые выбрали его по общим 45-м номером на драфте НХЛ-2003. В понедельник 24 июля Бержерону исполнилось 38 лет.

За свою карьеру нападающий провел в НХЛ 1294 матча в «регулярке» и набрал 1040 (427+613) очков. В плей-офф НХЛ на его счету 170 матчей и 128 (50+78) очков.