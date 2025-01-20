Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

— Как вы считаете, это заигрывание с российской аудиторией? Или, может быть, сигнал к возможному возвращению российского спорта на международную арену?

— Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.