Свищев: «Мы будем чествовать Овечкина и его рекорд, как главное спортивное событие этого года»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном праздновании рекорда по забитым шайбам форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России, чтобы это событие не прошло незамеченным. Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей», — сказал Свищев «СЭ».

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).

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