Свищев — о словах Трампа про Овечкина: «Это может быть реверансом в сторону России в преддверии встречи с нашим лидером»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Это может быть реверансом в сторону России в преддверии встречи с нашим лидером. Это некий звонок, что можно и нужно вернуть российский спорт, используя заслуги Александра и всенародную любовь и уважение к нему в Вашингтоне. Россия должна здесь аккуратно вынести выгоду из таких отношений, но это, конечно, хороший знак, чтобы начать выстраивать взаимосвязи в спорте в том числе», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

(Дарик Агаларов)