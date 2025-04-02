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2 апреля, 10:40

Сычев — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это все равно чуть-чуть довлеет. Психологически он очень силен»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Самое интересное — смотреть каждый матч. А также переживать эмоции вместе со всей нашей страной, болельщиками, которые желают Александру побить рекорд тогда, когда он его побьет, а не гнать куда-то там. Мне кажется, это все равно чуть-чуть довлеет. Психологически он очень силен. Но все равно, мне кажется, весь мир посылает эмоции. Это непросто», — сказал Сычев «СЭ».

На счету 39-летнего Овечкина 891 гол за карьеру в регулярных чемпионата НХЛ. Россиянину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Дмитрий Сычев
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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