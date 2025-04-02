Сычев — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это все равно чуть-чуть довлеет. Психологически он очень силен»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Самое интересное — смотреть каждый матч. А также переживать эмоции вместе со всей нашей страной, болельщиками, которые желают Александру побить рекорд тогда, когда он его побьет, а не гнать куда-то там. Мне кажется, это все равно чуть-чуть довлеет. Психологически он очень силен. Но все равно, мне кажется, весь мир посылает эмоции. Это непросто», — сказал Сычев «СЭ».

На счету 39-летнего Овечкина 891 гол за карьеру в регулярных чемпионата НХЛ. Россиянину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

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