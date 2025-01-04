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Сегодня, 07:57

Васильев: «У Овечкина есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«У него есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 24 шайбы для него в оставшихся 40 с небольшим матчах регулярного чемпионата — вполне достижимый показатель. То есть, ему надо забрасывать чуть чаще, чем раз в два матча. С учетом того, как он кладет эти шайбы в этом сезоне, видно хорошее настроение. Я думаю, что он это сделает именно в этом сезоне, а не в году», — цитирует «ВсеПроСпорт» Васильева.

За карьеру в НХЛ Овечкин забил 871 гол, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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