Васильев: «Овечкин любит и помнит свою родину в отличие от Касаткиной»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который заявил, что хочет вернуться в Россию после завершения контракта с «Кэпиталз». 39-летний хоккеист играет в НХЛ с 2005 года. На родине Овечкин защищал цвета московского «Динамо».

«Возвращение Овечкина в Россию и в наш чемпионат будет величайшим событием и ответом одной «великой» теннисистке. Александр прожил в США 20 лет, и он все равно хочет вернуться в Россию, он любит и помнит свою родину в отличие от Касаткиной. А ей нужно следить за своим языком, исправиться и равняться на таких истинных патриотов, как Овечкин», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Васильева.

29 марта 27-летняя теннисистка Дарья Касаткина сообщила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское. За карьеру спортсменка выиграла девять турниров на уровне WTA, восемь из которых — в одиночном разряде. Она занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он забил 891 гол и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только Уэйну Гретцки. Россиянину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти достижение канадца (894).

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