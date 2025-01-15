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Сегодня, 12:31

Добровинский назвал возможную стоимость украденных перстней Малкина

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» ограбление российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в дом 38-летнего россиянина в субботу, 11 января. Грабители похитили три чемпионских перстня Малкина за завоевание Кубка Стэнли. Позже факт ограбления подтвердил сам хоккеист.

Евгений Малкин. Малкин стал жертвой воров в Питтсбурге. У русской звезды НХЛ украли перстни за победу в Кубке Стэнли

— Если Евгений Малкин захочет восстановить перстни, то сможет это сделать. Вячеслав Александрович Фетисов неправ, что это невозможно. Дело в том, что Малкин играл в команде, и у всех одинаковые перстни — можно взять перстень у кого-то из команды и сделать точно такую копию, которая не будет ничем отличаться. Сегодня с компьютерной графикой возможно сделать повтор до миллиметра, но, конечно, очень жаль, что украли, ведь это будет только копия.

Что касается стоимости перстней, есть люди, которые собирают ценные перстни тех, кого уже нет с нами, или тех звезд, которые по разным причинам расстались с ними, так что цена может доходить до 25 тысяч долларов. Стоимость такого среднего перстня игрока, не так давно закончившего игру или еще кого-то, варьируется от 5 до 10 тысяч долларов. Да, это очень неприятно действительно. Вот в чем Вячеслав Фетисов прав: это уже совершенно другая Америка по сравнению с той, когда жил там Фетисов и когда мне доводилось там жить, бывать в начале восьмидесятых. Это две абсолютно разные страны, — сказал Добровинский «СЭ».

В текущем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очка в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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