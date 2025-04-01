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1 апреля, 09:00

Дочь Сергея Гимаева — об отце: «Только в последние месяцы его жизни я поняла, как папа был популярен»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Анастасия Гимаева, дочь хоккеиста, тренера и известного телекомментатора Сергея Гимаева, работающая тренером по катанию в Вашингтоне, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала об отношениях со своим отцом.

— Как он в эту профессию вообще пришел?

— Тут мне сказать сложно, потому что это началось где-то в 2006 году, а я уже в тот момент была здесь. Я никогда не летала на Олимпиады и чемпионаты мира, на которых работал папа. А на Кубок мира в Торонто прилетела. В какой-то момент он вдруг говорит: «Знаешь, у меня сейчас высокая популярность». А он был человеком скромным, никогда не хвастался, и я сказала ему, что мне странно от него это слышать. Посмеялась и забыла.
И тут мы выходим с ним в Торонто на улицу. И тут начинается! «Сергей Наильевич, мы из Сургута, можно с вами сфотографироваться?» Буквально на каждом метре. А он ни разу в жизни никому не отказал в фото, автографе, ответе на вопрос. «Пожалуйста, конечно! Очень рад, что вы любите хоккей!» Так я поняла (как потом выяснилось, буквально в последние месяцы его жизни), как он был популярен.

Анастасия и&nbsp;Сергей Гимаевы.«Считаю Настю Овечкину главным драйвером достижений мужа». Дочь Гимаева — о семье Ови, отце и авиакатастрофе в Вашингтоне
Хоккей
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