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1 апреля, 08:45

Дочь Сергея Гимаева Анастасия рассказала, как тренирует старшего сына Овечкина

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Анастасия Гимаева, дочь хоккеиста, тренера и известного телекомментатора Сергея Гимаева, работающая тренером по катанию в Вашингтоне, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась подробностями о работе с сыном Александра Овечкина Сергеем.

— А как вы начали заниматься катанием с маленьким Сережей Овечкиным?

— Как-то увидела, что Настя выставила пост, что Сережу вывозили на середину льда и он бил клюшкой по шайбам. Написала ей, что хотя у меня есть правило — не работать с друзьями, чтобы не было конфликта интересов, но просто знаю, что могу сделать что-то полезное.

— Что именно?

— Я ей написала, что, если она хочет, попробую научить Сережу самостоятельно падать на лед и вставать. Это первое, чему мы их учим! Мой опыт четко говорит: как только они начинают сами вставать, все, тут же начинают катиться. Настя ответила: «Да, отличная идея!» И ребята привели его на урок. Вот как раз на этом катке.

И вы не представляете, какие были мурашки по коже, когда он в первый раз самостоятельно поднялся со льда! Сережа называет меня Настей, и он через весь лед кричит: «Настя, я сам встал!» Три года, маленький ребенок, столько радости! Для меня самое ценное в работе, независимо от того, кроха ли это или семидесятилетняя женщина (у меня и в таком возрасте ученица есть), — это когда у них что-то получается и они испытывают в связи с этим искренние чувства. Поэтому я здесь. Мое призвание, как я это для себя сформулировала, — делать людей счастливыми.

— Какой он, Сережа Овечкин? И можно ли в таком возрасте уже говорить о каком-то таланте?

— Классный! Очень энергичный, непосредственный, умный, прикольный. У него мозги очень быстро соображают. А говорить уже можно о том, что у него шикарное тело. Прекрасная для хоккеиста фигура, тяжелые мышцы. Понятно, что все это нужно развивать, тренироваться, но кто-то рождается таким, что нарастить мышцы займет огромное количество времени, а он физически уже рожден хоккеистом. Даже в таком возрасте можно говорить о том, что он сильный, крепкий. Атлет! В Сашу, в дядю Мишу.

— Так есть в кого. Он же еще и помешан на хоккее — Настя рассказывала, что знает вообще всех энхаэловцев, может перечислить состав любой команды.

— Настя — очень умная девчонка, и он на нее похож. Тело — Сашкино, мозги — Настины.

Анастасия и&nbsp;Сергей Гимаевы.«Считаю Настю Овечкину главным драйвером достижений мужа». Дочь Гимаева — о семье Ови, отце и авиакатастрофе в Вашингтоне
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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