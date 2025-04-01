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1 апреля, 08:15

Дочь Сергея Гимаева Анастасия рассказала о дружбе с семьей Овечкиных

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин и Анастасия Гимаева.
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Анастасия Гимаева, дочь хоккеиста, тренера и известного телекомментатора Сергея Гимаева, работающая тренером по катанию в Вашингтоне, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась подробностями об отношениях с семьей Александра Овечкина.

— Рассматриваете ли как что-то символическое, что работаете на том же тренировочном катке, где играет хоккеист, которого ваш отец так любил?

— Конечно, Саша удивился, когда впервые увидел меня в Вашингтоне в 2006-м, через год после того, как приехал он сам. Ведь мы знакомы еще с 1999-го, когда папа пригласил его на Кубок Третьяка (Всероссийское соревнование по хоккею для мальчиков до 14 лет. — Прим. И.Р.). Тогда я познакомилась с его отцом, дядей Мишей и с самим Саней, которому было 13. Он из Северного округа, с «Водного стадиона», а мы с «Речного вокзала», и нас разделяет один Парк дружбы, то есть еще в Москве были соседями. А папа был знаком с ним гораздо раньше меня — как директор школы ЦСКА, он знал игроков всех ведущих детских команд Москвы, в том числе «Динамо».

Когда Саша переехал в Америку в 2005 году, а я в 2006-м, мы оказались соседями в Арлингтоне (район Вашингтона. — Прим. И.Р.), а с 2011 года, когда я стала работать на том же катке, — и там. От этого я безумно счастлива. Он родной человек для нашей семьи, очень близкий друг. Как и его мама, тетя Таня, и дядя Миша, царствие ему небесное. Мы здесь как одна семья.

Анастасия и&nbsp;Сергей Гимаевы.«Считаю Настю Овечкину главным драйвером достижений мужа». Дочь Гимаева — о семье Ови, отце и авиакатастрофе в Вашингтоне
Александр Овечкин
Хоккей
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